Vermisste aus Fellbach: Polizei findet vermisste 13-Jährige im Ausland

1 Die vermisste 13-Jährige aus Fellbach wurde gefunden. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Erleichterung in Fellbach: Die seit Anfang August vermisste 13-Jährige ist im europäischen Ausland unversehrt aufgefunden worden.











Die seit Anfang August vermisste Jugendliche aus Fellbach ist von der Polizei im europäischen Ausland wohlbehalten aufgefunden worden. Wie es dazu kam und warum sich die 13-Jährige dort aufhielt, ist bislang unklar.

Das Mädchen hatte am 4. August ihr Elternhaus verlassen und war nicht zurückgekehrt. Mit näheren Angaben hielt sich die Polizei von Beginn an zurück. „Uns liegen derzeit keine Hinweise vor, dass die Vermisste Opfer einer Straftat sein könnte“, sagte ein Polizeisprecher.

Im Laufe der Ermittlungen war die Polizei zeitweise davon ausgegangen, dass sich die Jugendliche im Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) aufhalten könnte. Welchen Bezug sie zu diesem Ort hatte, blieb ebenfalls offen.