1 Gemeinsam an einem Tisch zu essen, war auch diesmal nicht möglich. So blieben den Gästen wieder nur die Bänke am Blarerplatz. Foto: Ines Rudel

Etwa 900 Tüten mit einem warmen Mittagessen sind bei der 13. Esslinger Vesperkirche über die Theke gegangen. Auch für 2023 sieht es nicht so aus, dass es wieder zum großen Begegnungsevent in der Frauenkirche kommt – aber vielleicht zu einer Gemeindehaus-Variante am Blarerplatz.















Eigentlich ist Projektleiter Bernd Schwemm zufrieden mit der 13. Esslinger Vesperkirche, die am Sonntag zu Ende gegangen ist. Mit rund 900 Essenstüten, die die Ehrenamtlichen in den vergangenen 14 Tagen über die provisorisch aufgebaute Theke am Eingang des Gemeindehauses am Blarerplatz gereicht haben, liege man etwa auf dem Niveau des vergangenen Jahres. Auch die Hygieneregeln konnten problemlos eingehalten werden, es gab keine lange Warteschlange. 60 bis 70 Menschen mit schmalem Geldbeutel haben sich jeden Tag für 1,50 Euro eine Papiertüte mit einer warmen Mahlzeit abgeholt, die der Menüdienst der Sozialstation Esslingen geliefert hat.