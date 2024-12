13. Esslinger Boxnacht: Volle Ränge in der Neckarsporthalle

1 Der Esslinger Mamou Alidli (links) hat seine Schwierigkeiten mit dem größeren Gegner Agon Berisha vom Boxring Stuttgart. Foto: /Herbert Rudel

Letztlich sind es 14 Kämpfe bei der 13. Auflage der Esslinger Boxnacht geworden – damit war Erik Fuhrmann, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Fit-Boxing Esslingen, vollauf zufrieden. Auch wenn sich zunächst 86 Athleten angemeldet hatten und vor Wochenfrist noch 17 Kämpfe auf dem Zettel standen. „14 Kämpfe sind ziemlich gut“, freute sich Fuhrmann, seines Zeichens ehemaliger Deutscher Meister im Schwergewicht.

Das Interesse an solchen Amateurveranstaltungen sei nach wie vor groß, sagt Fuhrmann, der einst für den damaligen Boxclub Esslingen in der Bundesliga geboxt hat. Was auch die rund 350 Zuschauer in der Neckarsporthalle bewiesen. Mittlerweile überlegen die Esslinger sogar, das Event zwei Mal im Jahr auszurichten. Immerhin verfüge man endlich über einen eigenen Ring, sagte Fuhrmann und betonte: „Das ist alles nur dank unserer super Sponsoren möglich.“ Bislang mussten sich die Esslinger immer einen ausleihen. Dennoch war der Aufwand im Vorfeld und am Abend selbst groß. Fuhrmann war dankbar, dass in Sachen „Manpower“ viel Unterstützung vom befreundeten Boxclub Rotweiß Stuttgart kam: „Wir pflegen mit den Stuttgartern eine sehr gute Kameradschaft. Man hilft sich immer aus.“

Fit-Boxing führt mittlerweile eine Warteliste

Auch Igor Teziev, der zweite Vorsitzende des rund 150 mitgliederstarken Esslinger Vereins, verantwortlicher Trainer und Anfang der 2010er-Jahre als selbst mehrfacher Deutscher Meister fast auf dem Sprung zu den Olympischen Spielen, freute sich über die vollen Ränge in der Neckarsporthalle: „Der große Zuspruch zeigt, dass das Boxen in Esslingen nicht tot ist.“ Auch im Training sei einiges los – mittlerweile führe der Verein sogar eine Warteliste. „Es ist zwar schön, so einen Zuspruch zu haben, aber wir sind aktuell nur zwei Trainer“, erklärte Teziev – neben ihm ist auch der Kroate Damir Panic als Coach für den Verein tätig. Um sich gut um alle Akteure kümmern zu können, mussten sie deren Zahl begrenzen: „Es dürfen nicht zu viele Boxer in der Halle sein, das bringt keinem was.“ Für die Leistungsträger hat man mittlerweile sogar eine extra Trainingseinheit in der Sporthalle Weil im Angebot, ansonsten wird in der Sporthalle in der Pliensauschule trainiert. Auf die Frage, woran der kleine „Box-Boom“ wohl liegen könnte, meinte Teziev: „Die Leute wollen wohl wieder fitter werden. Und das Training in kommerziellen Gyms ist halt sehr teuer, da sind wir als Verein wesentlich günstiger.“

Esslingens Youngster ist erfolgreich

Von den Esslingern waren bei der Boxnacht drei Aktive am Start. Die Bilanz: Zwei Siege, ein Unentschieden. Zum Auftakt besiegte Mohammed Rufzada (Jahrgang 2009) in seinem dritten Kampf Mahir Lekic (ESV Rotweiß Stuttgart) in der Klasse bis 54 Kilogramm nach Punkten. „Er hat alles so umgesetzt, was wir besprochen hatten“, lobte Coach Teziev. Wesentlich schwerer tat sich indes der Esslinger Mamou Alidli gegen Agon Berisha vom Boxring Stuttgart in der Klasse bis 75 Kilogramm. Alidli kassierte gleich in der ersten Runde einen bösen Gesichtstreffer und hatte auch in der Folge seine liebe Mühe mit dem Stuttgarter. „Ich musste mich erst dran gewöhnen, gegen jemanden zu kämpfen, der größer ist als ich“, resümierte Alidli. Letztlich reichte es in seinem vierten Kampf – bislang standen zwei Siege und eine Niederlage auf seiner Statistik – zu einem Unentschieden, womit sowohl der Esslinger Boxer als auch Teziev gut leben konnten: „Mamou hat technisch sauber gekämpft und hat einige gute Schlagkombinationen gesetzt“, lobte der Coach.

Im letzten Kampf des Abends ließ dann Mustafa Hayvali gegen Abdullah Tikac vom BC Hurricanes keine Zweifel aufkommen und siegte klar nach Punkten. Und das sogar unter erschwerten Bedingungen: Die beiden Schwergewichtler waren schon im Ring, mussten dann allerdings – wegen eines Tumults unter den Zuschauern nach dem Vorkampf mit anschließendem Polizeieinsatz vor der Halle – einige Zeit warten, bevor die Kampfrichter den Ring wieder freigaben. „Das war schon blöd, da rumzusitzen. Wir hatten uns ja schon warm gemacht“, gab Hayvali zu. Dennoch habe er zu keinem Zeitpunkt Zweifel an einem Sieg gehabt und sei entsprechend selbstbewusst aufgetreten.

„Mustafa hat wirklich gut geboxt“, lobte auch sein Trainer Teziev. Da es erst sein dritter Kampf überhaupt war und der auch nach einer längeren Pause, habe sein Schützling eine sehr saubere Performance hingelegt: „Wir hatten besprochen, dass er nur auf Standardschläge setzen soll und nicht rumexperimentieren. Das hat er perfekt umgesetzt.“ Für den Studenten Hayvali war es zeitgleich auch sein erster Auftritt vor heimischem Publikum: „Eigentlich hätte ich schon im Vorjahr bei unserer Boxnacht antreten sollen, aber mein Gegner hatte kurzfristig abgesagt. Jetzt habe ich mich wie Bolle auf den Kampf gefreut – und es war super.“