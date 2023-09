1 Züblin hat die komplexen Kelchstützen im künftigen, unterirdischen Stuttgarter Bahnhof erstellt. Foto: Julian Rettig/Julian Rettig

Die Stuttgarter Baufirma Züblin feiert 125 Jahre teils turbulenter Geschichte. Beim Projekt Stuttgart 21 beispielsweise stieß man an Grenzen.











Das Bauunternehmen Züblin hat wohl eine Schwäche für kühn geschwungene, technisch schwierige Bauwerke. Am Stammsitz Stuttgart stehen dafür das Mercedes-Benz Museum und die so genannten Kelchstützen für den Bahnhof von Stuttgart 21. In Rottweil ist es die spiralförmig gewundene Fassade eines 246 Meter hohen Testturms für Aufzüge. Schon Gründer Eduard Züblin experimentierte Ende des 19. Jahrhunderts mit dem damals hochmodernen Betonbau. „In Stuttgart gibt es eine große Ingenieurskultur. Und wir sind eine Firma, die auf technische Kompetenz setzt, “ sagt Vorstandsmitglied Stephan Keinath.