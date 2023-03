6 Frühes Jubiläum: der Turnverein 1923, im Jahr seines 25-jährigen Bestehens. Foto: /Verein

Der TSV Neuhausen feiert 125-jähriges Jubiläum und ist stolz auf seine Geschichte. Nicht nur an Erfolge erinnern sich die Sportler gern, sondern ebenso an langfristige Bauprojekte und spaßige Ausfahrten. Hallenengpässe gab es immer.















Anfangs waren es 16. Im Jahr 1898 fand sich eine kleine Zahl an Sportbegeisterten zusammen und gründete den Turnverein Neuhausen. In diesem Jahr feiern die mittlerweile 2600 Sportlerinnen und Sportler des Clubs, der heute Turn- und Sportverein Neuhausen (TSV) heißt, ihr Jubiläum. Dabei kommt so manche Anekdote auf den Tisch. Beispielsweise kürzlich beim Festakt im Ochsensaal. Dort waren sie oft – nicht nur zum Feiern, auch zum Trainieren. Die Turnstunden im Wirtshaus waren für die Sportler des TSV Neuhausen in den Anfängen keine Ausnahme. Es mangelte an Sportstätten, und so überließen einige Wirte ihre Flächen für die Übungseinheiten.