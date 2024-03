125 Jahre TSV Bernhausen: Dieser Geburtstag wird rundum lila

1 Am 1. Juni beginnt beim TSV Bernhausen die „Lila Woche“, angelehnt ans lilafarbene Vereinslogo: Beate Fregin und Norbert Leven sind voller Vorfreude. Foto: /Caroline Holowiecki

Der TSV Bernhausen, der größte Verein in Filderstadt, begeht sein 125-Jahr-Jubiläum. Gefeiert wird im Juni mehr als eine Woche lang – sportlich, aber auch musikalisch. Was genau ist geplant?











Die Tulpen sind aufgegangen, die ersten Bäume blühen, die Insekten wagen sich ins Freie. Der Frühling ist da. Den genießen die meisten Menschen momentan in vollen Zügen, an den Sommer denkt noch kaum einer. Wieso auch, bis zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni ist es noch eine ganze Weile hin. Beim TSV Bernhausen empfindet man das indes nicht so. Norbert Leven, der Vorstandssprecher, wird jetzt schon etwas kribbelig. „Auf der Homepage haben wir einen Countdown. Als das Ding umgeschnappt ist von drei- auf zweistellig“, sagt er und führt den Satz nach einer Pause folgendermaßen zu Ende, „da kriegt man Puls.“