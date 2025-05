125 Jahre CVJM Denkendorf: So manchen prägt der Verein fürs Leben

1 Jochen Hemminger (links) und Frank Deuschle an einem der Hindernisse des Team-Runs Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Vom 29. Mai bis zum 1. Juni feiert der CVJM Denkendorf sein 125-Jahr-Jubiläum. Es gibt ein breit gefächertes Programmangebot – mit einer besonderen Outdoor-Aktion.











Ein Vers aus dem Matthäus-Evangelium dient als Motto: „Bei Gott sind alle Dinge möglich.“Unter diese Überschrift stellt der CVJM Denkendorf sein Jubiläum. Der Verein wurde vor 125 Jahren auf Initiative des Pfarrers Heinrich Müller gegründet. Junge Männer trafen sich anfangs zu Bibelabenden im Pfarrhaus, später kamen weitere Angebote hinzu.

Anfangs waren die evangelischen Pfarrer die Vorsitzenden, bevor 1928 mit Gottlieb Eppinger ein örtlicher Fabrikant die Leitung übernahm. Er habe den Verein mit viel Geld unterstützt, erzählt Frank Deuschle, der mehr als 25 Jahre lang im Vorstand saß. Unter Eppingers Vorsitz wurden eine Waldwiese im Sauhag gekauft, auf der bis heute viele Aktivitäten stattfinden, und der Bau des Vereinshauses an der Körsch beschlossen. 1976 wurden erstmals weibliche Mitglieder aufgenommen. 1978 wurde „Männer“ im Vereinsnamen „Christlicher Verein junger Männer“ durch „Menschen“ ersetzt.

Der Verein hat gut 400 Mitglieder

Die Nazi-Zeit überstand der Denkendorfer CVJM mit sehr eingeschränkter Vereinsarbeit und indem das Vereinshaus von der Kirchengemeinde übernommen und das „Wiesle“ im Sauhag in Privatbesitz übergeben wurde. In der Nachkriegszeit wuchs nicht nur der Verein, der heute gut 400 Mitglieder hat, sondern auch das Angebot.

Immer wieder habe man Ideen und Bedürfnisse vor allem jüngerer Mitglieder aufgegriffen, erzählt Frank Deuschle. Treffs für Jugendliche entstanden, die Teestundenarbeit kam auf, Tanz-, Musik-, Theater- und Malgruppen trafen sich. Zur „Jubi“, der Jugendbibelstunde, kommen auch heute jeden Sonntagabend regelmäßig bis zu 30 junge Menschen. Das Angebot des CVJM stehe jedem offen, man müsse nicht Mitglied sein, betont der CVJM-Vorsitzende Jochen Hemminger. Und es ist grundsätzlich kostenfrei – ebenso wie alle Aktivitäten ausschließlich ehrenamtlich gestemmt würden. Finanzielle Unterstützung gibt es von der evangelischen Kirchengemeinde, in deren Auftrag der CVJM die kirchliche Jugendarbeit organisiert.

Was macht den CVJM bis heute attraktiv? „Hier darf jeder kommen, wie er ist, muss keine Leistung bringen. Man hat viele Freiräume, es gibt aber auch Regeln und man achtet aufeinander“, betont Hemminger. Für nicht wenige sei die Zeit im CVJM prägend für das spätere Leben. Dem Vorsitzenden ist es wichtig, „dass alle unsere Angebote auch Menschen offenstehen, die mit dem Glauben vielleicht eher wenig am Hut haben“.

Der CVJM versteht sich als Teil der Gemeinde Denkendorf. Deshalb sei der CVJM fest eingebunden in die Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine (ARGE) und beteilige sich am Schlehenfest. Auch die Krippe, die seit Jahren in der Weihnachtszeit auf den Rathausplatz aufgestellt wird, oder das adventliche Musizieren vor dem Rathaus sollen zeigen, dass sich der Verein als Teil des Gemeinwesens versteht. Das ist auch Ziel der Jubiläumsveranstaltungen. „Limitless“ (grenzenlos) ist das Motto des langen Jubiläumswochenendes. „Gott ist grenzenlos und Gottes Liebe ist grenzenlos und er liebt uns so, wie wir sind, bedingungslos und grenzenlos“, erklärt Hemminger.

Grenzen überwinden müssen die Teilnehmenden beim Team-Run: Auf einer knapp drei Kilometer langen Strecke rund um das CVJM-Gelände werden 15 kleinere und auch große Hindernisse aufgebaut, die die Teams aus je vier Personen gemeinsam bewältigen müssen. Es gibt jedoch keine Wertung und auch keine Teilnahmegebühr. Anmelden muss man sich allerdings auf der CVJM-Website. Dort findet man auch detaillierte Informationen zu dem Hindernislauf. „Weitere Teams sind herzlich willkommen“, betont Deuschle.

Programm zum Jubiläum

Familien

Der traditionelle Familientag an Himmelfahrt bildet am Donnerstag, 29. Mai, den Auftakt zum Jubiläum. Der Gottesdienst um 11 Uhr findet beim Denkendorfer CVJM-Vereinshaus in der Heinrich-Werner-Straße 9 statt. Anschließend gibt es Gegrilltes, Kaffee und Kuchen sowie ein Kinderprogramm.

Jugendliche

Beim „Action-Day“ am 30. Mai ab 15 Uhr stehen Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelpunkt. Auf dem CVJM-Gelände gibt es einen Ninja-Parcours, eine Kletterwand und einen Boxautomaten sowie abends Lagerfeuer und Musik.

Konzert

Am Samstag, 31. Mai, spielt die christliche Band „Koenige und Priester“ aus Köln ab 20 Uhr vor dem Vereinshaus.

Gottesdienst

Der Jubiläumsgottesdienst am 1. Juni auf dem Vereinshaus-Gelände beginnt um 10.30 Uhr. Ab 12.30 Uhr gehen die Mannschaften auf die Strecke des Team-Runs.