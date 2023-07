1 Die Regenbogenflagge beim CSD vor einem Jahr in Stuttgart. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Bei der CSD-Parade am 29. Juli gibt es etliche Neuzugänge auf Trucks: Der VfB, die Deutsche Bahn, der Dehoga, das Outlet-City Metzingen und viele mehr sind erstmals dabei. Mit 125 Formationen meldet Stuttgart einen neuen Rekord.















Die überdimensionale Gipsbüste von Arthur Schopenhauer an der Fassade des Theaters der Altstadt wird in Regenbogenfarben geschmückt. Denn erstmals führt die Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart über die Rotebühlstraße in das Stadtzentrum, also am Feuersee und an der Bühne des Westens vorbei. Die neue Streckenroute (bisher ging’s am Erwin-Schoettle-Platz los und über die Tübinger Straße in Richtung Karlsplatz) ist notwendig geworden, weil die laute und bunte Demo für Akzeptanz noch größer wird, man beengte Straßen also meiden muss.