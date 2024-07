120 Jahre Mercedes-Benz in Untertürkheim

14 Die Umgebung der neuen Industrieansiedlung ist Anfang des 20. Jahrhunderts noch kaum bebaut. Foto: Mercedes-Benz AG

Am Samstag feiert Mercedes-Benz mit einem Familientag für die Belegschaft das Jubiläum des Untertürkheimer Stammwerks. Dort wurden im Lauf von 120 Jahren keineswegs nur Autos produziert. Ein Rückblick mit unerwarteten Entdeckungen.











Die ganze Angelegenheit beginnt ja schon kurios. Nicht dass Gottlieb Daimler als Sohn eines Bäcker- und Gastwirtehepaars in Schorndorf zur Welt kommt, sondern dass er als solcher zunächst den Namen Gottlieb Däumler trägt. Als Erklärung für die amtlich genehmigte Änderung gilt, dass der neben Carl Benz als Urvater des Automobils geltende Konstrukteur nicht mehr als „Däumling“ verspottet werden wollte. Es ist eine von vielen abgefahrenen Episoden, die zur bewegten Geschichte von Mercedes-Benz gehört. Abzulesen auch am Stammwerk in Untertürkheim, dessen 120-jähriges Bestehen an diesem Samstag mit einem Fest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien gefeiert wird.