12 000 Bauklötze: In Wernau haben Hochstapler leichtes Spiel

Ohne Helm geht nichts: In St. Erasmus entstehen spektakuläre Bauwerke.

Die Baubranche lahmt – aber in Wernau herrscht ein echter Boom. 12 000 Holzbausteine ziehen Kinder und Erwachsene in ihren Bann. Was es damit auf sich hat.











Es ist das einfachste Spielzeug der Welt: Es macht kein Geräusch und blinkt nicht, hat weder eine besondere Form noch ist es farbig. Einfach nur ein Klötzchen aus Naturholz, acht auf zehneinhalb Zentimeter groß, fünf Zentimeter dick. Und doch zieht es Kinder wie Erwachsene in den Bann und lässt sie stundenlang konzentriert bauen. Rund 12 000 Bauklötze hat das Wernauer Jugendhaus Kiwi vom Jugendreferat der Stadt Ditzingen ausgeliehen und in den Gemeindesaal von St. Erasmus verfrachtet. Was mit Arbeit verbunden war, denn die Paletten passten – anders als gedacht – nicht in den Lastenaufzug, sodass die Kisten von Freiwilligen zwei Stunden lang die Treppe runtergetragen werden mussten – von „ganz vielen Händen“, wie Holger Kaufhold vom Kiwi sagt.