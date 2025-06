11 000 Euro Schaden in Böblingen: BMW-Abgasanlage abmontiert und gestohlen

1 Eine ganze Abgasanlage ist gestohlen worden. Foto: dpa

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Autohändlers eine Abgasanlage demontiert und gestohlen.











Link kopiert

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Autohauses an der Herrenberger Straße in Böblingen die Abgasanlage eines auf einer Rampe aufgestellten BMW demontiert und entwendet. Dies geschah laut Polizei zwischen Montag, 2. Juni, 20 Uhr und Dienstag, 3. Juni, 7.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf 11 000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 0 70 31/1325 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.