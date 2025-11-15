„10AM Club Festival“ in Stuttgart: Mit House Music und Matcha schon ab 10 Uhr feiern

6 Beim 10AM Club Festival in Stuttgart legten die DJs „Underground House Music“ auf. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Mit „Underground House Music“ und Matcha Geschichte schreiben – das war der Plan des „10AM Club Festival“ in Stuttgart. „Wir haben gestern noch gesagt, wir hätten Guiness World Record einladen müssen“, sagt Nico Tettenborg scherzhaft.

Er ist Teil eines Trios, dass diese neue Party-Kategorie auf die Beine stellt. In den Wagenhallen fand am Samstag die bisher größte ihrer Art in Europa statt.

Offene, natürliche Atmosphäre

Die gute Laune steht im Vordergrund. Das ist zu spüren. Um zehn Uhr öffnen die Tore zur bis dato größten Morning-Party in Europa. Acht Stunden voller House Music, Matcha, Kaffee und besonderer Energie stehen bevor. Rund 2.000 Tickets wurden verkauft. Die Zielgruppe sind Anfang bis Ende 30-Jährige. Etwas mehr Frauen als Männer sind da.

Auf dem Festival herrscht eine offene, natürliche Atmosphäre. Im Außenbereich der Wagenhallen gibt es Steh- und Sitzmöglichkeiten mit einigem Freiraum drumherum. Dazu stehen Autos von Mercedes und Porsche aus, hin und wieder posieren Besucher davor. Viele Menschen sind in Gruppen gekommen und unterhalten sich. Die Musik dringt bis nach draußen, doch im Außenbereich geht es ruhiger zu.

Der Außenbereich der Location – hier ist es ruhiger. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zwischen Matcha und House Music

Die Halle kann man in drei Bereiche aufteilen. Auf der einen Seite ein Getränkestand mit Klassikern wie Bier, Wein, Softdrinks, aber auch Glühwein. Dazu ein Merchstand und der angekündigte Matcha. Eine gute Idee, wie Laura und Saskia finden, die zum Feiern gekommen sind: „Das macht ja auch wach. Eigentlich sollte es das auf jeder Party geben.“ Neben Erdbeere, Mango und Himbeere gibt es auch einen Protein-Matcha. Die beiden 25-Jährigen finden die Atmosphäre und die Leute cool „und der DJ ist schon auch gut, muss man sagen“.

Der DJ legt auf der anderen Seite der Halle vor dem Dancefloor mit Lichtshow auf. Über den Tag verteilt spielen sechs DJs. Darunter auch die beiden Mit-Veranstalter Steffen und Daniel. Über einen Urlaub in L.A. im vergangenen Jahr kam die Gruppe auf die Idee, den Stil der „Coffee-Shop-Raves“ nach Deutschland zu bringen. Wie Nico erklärt, sind die DJ-Auftritte sowie der Einsatz der Lichtshows an den Tagesverlauf angepasst. Beides baut sich über die Stunden auf. Vom ruhigen Morgen zum Party-Höhepunkt am Nachmittag. Der musikalische Fokus liegt auf „Deep & Minimal House Culture“.

Der Dancefloor füllt sich stückweise über den Tag. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Jeder kann kommen wie er will

Hinter dem Dancefloor gibt es Steh- und Sitzgelegenheiten und neben Getränken wie einem Protein-Eiskaffee auch Essen. Das Angebot besteht aus Brezeln, Croissants, einem „healthy Wrap“ und einer veganen Bowl.

Auch hier wurde sich an der Zielgruppe orientiert, sagt Tettenborg: „Es sind auch viele Leute, die healthy sind, die sonst ins Gym gehen oder Fitness machen.“ Einen Dresscode gibt es nicht. Der 29-Jährige will, dass sich jeder gut fühlt – man kann kommen wie man will.

Gute Stimmung auf der Tanzfläche Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der 10AM Club ist in Stuttgart verwurzelt

Und das kommt an beim breiten Spektrum an Besuchern. Markus hat auf Instagram von dem Festival mitbekommen und direkt Tickets gekauft. Der 45-Jährige mochte elektronische Musik schon immer, sagt er. „Hauptsache es klopft.“

Viele Besucher nehmen das Festival als echtes Tagesevent an. So auch Mark und Vanessa. Die beiden 36-Jährigen waren schon einmal beim „10AM Club“ in Stuttgart. Bisher war die Location der „Oscho“, bis zu 500 Besucher kamen, die Party fand bislang von zehn bis 14 Uhr statt. Auch in Hamburg, Berlin oder Salzburg gibt es den „10AM Club“.

Vanessa sagt: „Du hast mehr vom Wochenende.“ Mark findet die Qualität der Musik „genial“ und die Leute „entspannt“. Zum Feiern sei es genau ihr Musikstil. Gut möglich also, dass die beiden auch bei einem nächsten „10AM Club“ in der Landeshauptstadt dabei sein werden. Ende Februar nächsten Jahres steht das einjährige Jubiläum an, das wahrscheinlich hier in Stuttgart stattfinden wird.