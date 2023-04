Eröffnung in Stuttgarter Innenstadt Neue Weinbar serviert Sardinen aus der Dose

Ein Bauunternehmer und ein Sommelier setzen gleich zwei Trends in ihrem neuen Lokal um: Zum Wein gibt es Sardinen aus der Konserve. Was nach Dosenfutter klingt, ist eine Delikatesse. Aber genug Weinbars gibt es damit in der Stadt noch lange nicht.