1 Der Vereinsvorsitzende Heiko Auer und Schriftführerin Ute Scheer-Fahrion schauen sich die Ausstellung zur 100-jährigen Geschichte des Musikvereins Deizisau im Rathaus an. Foto: /Andreas Kaier

Der Musikverein Deizisau wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das wird mit verschiedenen Veranstaltungen gebührend gefeiert. Außerdem ist im Rathaus eine kleine Ausstellung zu sehen, die die lange Vereinsgeschichte Revue passieren lässt.















Zwei Jahre hatte der Musikverein Deizisau mit seiner traditionellen Maihocketse wegen der Coronapandemie pausieren müssen. Am 1. Mai ist es nun wieder so weit. Nachdem die meisten Coronabeschränkungen aufgehoben wurden, wird an diesem Sonntag auf dem Marktplatz vor dem Deizisauer Rathaus bei viel Musik und guter Laune wieder gefeiert. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr und geht laut dem Vereinschef Heiko Auer je nach Wetterlage den ganzen Tag. Geöffnet hat an diesem Sonntag auch das Rathaus und das hat seinen guten Grund. Der Deizisauer Musikverein wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und zeigt dort noch bis Ende Mai zu den üblichen Öffnungszeiten eine kleine Ausstellung zur Vereinsgeschichte. Den runden Geburtstag – elf Deizisauer hatten den Verein am 23. Februar 1922 gegründet – haben die Musikerinnen und Musiker wegen Corona bereits im März bei einem Jubiläumsabend unter sich in der Gemeindehalle gefeiert.