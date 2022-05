1 Hoch zu Ross und mit sehr viel Würde: der Kandelmarsch im Anfangsjahr 1922. Foto:

Der Kandelmarsch wird 100 Jahre alt. Die Abschlussveranstaltung der Studierenden der Hochschule ist einmalig in Deutschland. Und zum Geburtstag soll sie noch einmaliger werden. Doch die Vorbereitungen sind nicht immer einfach.















Wie oft musste er sie wohl schon erzählen, die Geschichte zu den Ursprüngen des Kandelmarsches? Jörg Eisinger vom Veranstalterverein hat bestimmt schon 100 Mal davon berichtet. Und genauso alt wird das traditionsreiche Abschlussritual der Studierenden der Hochschule Esslingen in diesem Jahr. Zum runden Geburtstag steht am Freitag, 29. Juli, eine besondere Sause an. Die Vorbereitung erfordert Geduld, Gelassenheit, Gewitztheit und gute Nerven im Umgang mit Auflagen.