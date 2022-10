Warum Privatpersonen das Jubiläum am Bahnhof organisieren

1 Hans-Jörg Jäkel hat mit seinem privaten Festkomitee das Bahnhofsjubiläum organisiert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Vor 100 Jahren ist erstmals ein Zug vom heutigen Hauptbahnhof abgefahren. Die Station löste ihre Vorgängerin an der heutigen Bolzstraße ab. Dank einer privaten Initiative gibt es einen Festabend sowie Sonderfahrten. Die Bahn bietet Führungen über die Baustelle an.















Link kopiert

Der Stuttgarter Hauptbahnhof wird 100 Jahre alt. Am 23. Oktober 1922 ist erstmals ein Zug von der neuen Station abgefahren. Zeitgleich ging der bisherige Bahnhof an der heutigen Bolzstraße außer Betrieb. Es hat der Initiative einiger Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger bedurft, dass dieses Jubiläum nicht sang- und klanglos verstreicht. Im Interview erklärt Hans-Jörg Jäkel, der Präsident des eigens gegründeten Festkomitees, seine Motivation und was für ihn den Hauptbahnhof des Architekten Paul Bonatz besonders macht.