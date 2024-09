100 Jahre Deutsches Rotes Kreuz Ostfildern: Ehrenamt mit Sanitätsdienst und Feldküche

1 Die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Ostfildern hat viel Erfahrung mit großen Veranstaltungen. Dabei kommt es auf gute Zusammenarbeit an. Foto: Nils Reeh

Die Rettungskräfte des Roten Kreuzes in Ostfildern feiern am 15. September ihr 100-jähriges Bestehen. Mit Sanitätseinsätzen bei Großveranstaltungen haben sie viel Erfahrung – ebenso wie mit der Feldküche.











Link kopiert

Beim Feuerwerksfestival Flammende Sterne ist die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Ostfildern jedes Jahr voll im Einsatz. Im Schulterschluss mit dem Kreisverband des DRK meistern die Männer und Frauen die Großveranstaltung aber souverän. Da muss nach den Worten von Rainer Lechner, dem langjährigen Vorsitzenden, ein Rädchen ins andere greifen. Am Sonntag, 15. September, feiern die Lebensretter das 100-jährige Bestehen in ihrem Bereitschaftszentrum in Nellingen In den Anlagen.