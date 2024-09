Dorrit Halverscheidt aus Böblingen: Die 100-Jährige, die dankbar ist

1 Das Tennis begleitete Dorrit Halverscheidt rund 70 Jahre lang. Hier zeigt sie einen verzierten Schläger, der an das Jahr 1983 erinnert. Damals stiegen die Seniorinnen in die Regionalliga auf. Foto: Eibner/Andreas Ulmer

Geboren 1924: Dorrit Halverscheidt wächst in Berlin auf. Dann kommt sie nach Böblingen. Hier wirkt sie im Brennstoffhandel ihres Vaters schon früh mit, gründet eine Familie und macht das Tennis groß. Besuch bei einer Frau, die viel zu erzählen hat.











Dorrit Halverscheidt gewährt gerne einen Einblick in ihren bunten Garten. Kaum auf der Terrasse angekommen, begutachtet sie ein grünes Gewächs, das sich an der Wand entlang schlängelt. „Da kommen jeden Tag neue Blüten raus“, sagt die Böblingerin, die seit bald sechs Jahrzehnten in dem großen Haus lebt.