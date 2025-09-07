10 Jahre Wizemann: „Statt Autos zu kaufen, haben wir das Wizemann eröffnet“

„Statt Autos zu kaufen, haben wir das Wizemann eröffnet“

1 Matthias Mettmann, Hannah Japes und Steffen Posner (von links) vor der Location Im Wizemann. Das erste ausverkaufte Konzert fand im September 2015 statt.. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Im Wizemann hat sich zu einer der wichtigsten Konzertlocations der Stadt entwickelt. Wie wichtig war der Erfolg mit Cro und warum braucht es heute Awareness-Teams?











Vor zehn Jahren wurde aus dem legendären Club Zapata das Veranstaltungshaus Im Wizemann. Seitdem hat sich das Team rund um Steffen Posner und Matthias Mettmann mit viel Eigeninitiative, Idealismus – und ohne externe Geldgeber – ein multifunktionales Kulturzentrum aufgebaut. Über Erfolge, Rückschläge, die Bedeutung eines Ökosystems für Livemusik und den ganz realen Kampf ums wirtschaftliche Überleben sprechen sie gemeinsam mit Im Wizemann-Betriebsleiterin Hannah Japes im Interview.