10 Jahre Nico Willig beim VfB: Der ideale Ausbilder
Nico Willig und der VfB – das passt! Foto: IMAGO/Fotostand

Zehn Jahre Trainer in einem Verein zu sein, ist in diesen Zeiten eher die Ausnahme denn die Regel. Nico Willig ist es gelungen. Eine Würdigung.

Eines vorweg: Es ist natürlich alles andere als ausgeschlossen, dass Nico Willig doch noch eines Tages den Verlockungen erliegt und sich einem anderen Club anschließt. Abzuzeichnen aber scheint sich eher, dass der Tübinger noch das eine oder andere Jahr an seine nun zehn beim VfB Stuttgart von 1893 anhängt. Just auf den Tag genau am 14. Oktober 2016 startete Willig beim VfB Stuttgart. Kurz zuvor bestand er den Lehrgang zum Fußballlehrer an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef, mit den Teilnehmern Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco bildete er eine Fahrgemeinschaft.

