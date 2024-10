10 Jahre in Stuttgart: OB Nopper gratuliert dem Milaneo zum Geburtstag

10 Jahre in Stuttgart

6 Centermanager Dirk Keuthen (l.) und Oberbürgermeister Frank Nopper schneiden die Torte an. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine Torte, ein großes Herz, viele Luftballons und lobende Worte von Oberbürgermeister Frank Nopper gab es zum Auftakt der Feierlichkeiten im größten Einkaufszentrum des Landes, dem Milaneo in Stuttgart.











„Das Milaneo hat eine große Bedeutung für Stuttgart“, sagte Oberbürgermeister Frank Nopper bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Einkaufszentrums am Mailänder Platz. Es sei der Start- und Endpunkt der Verbindung, die über die Königstraße bis hin zum Gerber führe. Wenn man einige Zahlen des Milaneo sehe, müsse einem nicht bange werden. 1700 Mitarbeiter, durchschnittlich 28 000 Besucherinnen und Besucher am Tag und ein Umsatzplus von zehn Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019: Das sei nicht selbstverständlich.

Nopper wünschte dem Milaneo, dass es sein besonderes Gesicht sowie seine Stärke behält und diese weiter ausbaut. Die Anbindung an die Innenstadt könne allerdings noch etwas besser werden. „Aber das wird sicher passieren, wenn Stuttgart 21 beendet ist“, sagte der Oberbürgermeister.

Noch bis zum 12. Oktober wird gefeiert

Centermanager Dirk Keuthen sieht das Milaneo gut aufgestellt: „Wir befinden uns seit etwa eineinhalb Jahren in der Umstrukturierung – von einem Center für urbanen Lebensstil hin zu einem Familiencenter.“ Trotz der vielen Baustellen mache der Prozess Spaß. „Es ist eine klare Entwicklung zu sehen und eine tolle Perspektive.“ Denn in den allermeisten Fällen gebe es für die leer stehenden Flächen schon neue Mieter.

Die Jubiläumsveranstaltungen dauern noch bis zum 12. Oktober. Es gibt Clowns, Bastelangebote, Kinderschminken, Puppentheater, Tanzworkshops und vieles mehr. Am Samstag, 5. Oktober, wartet im Rahmen des Late-Night-Shoppings bis 22 Uhr zum Beispiel ab 19 Uhr eine Feuershow auf dem Mailänder Platz. Zudem gibt es vom 7. bis 12. Oktober die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Es gibt eine Slotmaschine, an der rund 1600 Preise gewonnen werden können, darunter ist auch ein Auto.