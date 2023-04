10 Nach den Jahren der Coronapandemie finden überall im Rems-Murr-Kreis wieder zahlreiche Maibaum- und Maifeste statt. Foto: /Gottfried Stoppel

Maibaumaufstellen, Weinfeste oder die Amtseinsetzung der Schwäbischen Waldfee – es ist einiges los am Wochenende mit 1. Mai. Eine Auswahl – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.















Es ist noch nicht allzu lange her, da wurde in einigen Kommunen darüber nachgedacht, ob überhaupt noch Maibäume aufgestellt werden. Anlass waren durch Sturm oder beim Aufstellen geknickte Wipfel oder komplett abgebrochene Bäume in Korb und Weinstadt-Endersbach. Der Wipfelbruch in Korb war ohne gravierendere Folgen geblieben, der vom Sturm abgebrochene Baum in Endersbach landete auf einem geparkten Auto, richtete aber nur Sachschaden an. Nachdem durch die Pandemie die meisten Feste ohnehin pausieren mussten, finden jetzt doch einige in der traditioneller Form als Maibaumhocketsen statt. Entweder direkt zur Aufstellung des mit Wappen und Kranz geschmückten Frühlingssymbols, oder einfach im Verlauf des verlängerten Festwochenendes hin zum 1. Mai am Montag. Ein Festlesüberblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Maibaumfeste: „Endlich wieder“, heißt es an vielen Orten Urbach Eines der traditionellen Maibaumfeste steigt auf dem Marktplatz in der Urbacher Mitte am Freitag, 30. April, um 18 Uhr. Bewirtet wird bereits ab 16 Uhr. Der Urbacher Maibaum hat eine Länge von gut 25 Metern. Er wird geschmückt mit grünen Girlanden sowie Zunftzeichen und Wappen. Bürgermeisterin Martina Fehrlen hält eine Ansprache zum Maifest. Die Kinder des Evangelischen Kindergartens bieten einen Tanz um den Maibaum. Das Fest, teilt die Gemeinde mit, finde „auch bei Regen statt“.

Kernen „Ein traditionelles Fest kehrt zurück“, heißt es auch in Kernen. Nach zweijähriger Coronapause finde die 32. Maibaumaufstellung in Rommelshausen im gewohnten Format statt. Der Gewerbeverein lädt am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr auf den Platz am Rathaus ein. Neben dem geselligen Beisammensein samt Bewirtung gibt es auch einen kleinen Vergnügungspark für Kinder. Um 17 Uhr wird dann der Maibaum aufgestellt. Um 18 Uhr folgt die offizielle Eröffnung des Fests, es gibt Livemusik mit der Rock-und-Pop-Band Abstract.

Winterbach Auf dem Winterbacher Marktplatz startet am Sonntag, 30. April, die Maibaumfeier um 18 Uhr. Musikalisch umrahmt wird sie von der Jugendkapelle des Musikvereins Trachtenkapelle. Für das leibliche Wohl sorgt die Feuerwehr mit frisch gezapftem Maibock, Maibowle oder Fleischkäse- und Krustenbratenweckle in Maikäferform. Das Maifesttreiben eröffnet Bürgermeister Sven Müller mit einer Ansprache.

Winnenden Der Winnender Maibaum wird am Sonntag, 30. April, gegen 16.30 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Marktplatz aufgestellt. Bereits ab 14.30 Uhr startet die Bewirtung. Von 16 Uhr an spielt die Stadtkapelle Winnenden. Im Stadtteil Breuningsweiler auf dem Dorfplatz wird der Maibaum ebenfalls am Sonntag, aber um 17 Uhr aufgestellt. Danach steigt die Hocketse. Und auch im Teilort Höfen beginnen die Maifeierlichkeiten noch im April: Die Maibaumhocketse in der Ortsmitte wird am Sonntag um 17 Uhr eröffnet. Die „Bäumleswehr“ stellt den Maibaum um 19 Uhr auf.

Schwaikheim Der Heimatverein sorgt schon diesen Freitag, 28. April, am Gorroner Platz für das Maibaumaufstellen und den Treff darunter. Das Schwaikheimer Aufstellfestle startet um 16 Uhr.

Fellbach Der Gewerbeverein Oeffingen organisiert am Samstag, 29. April, vor dem Oeffinger Rathaus die Maibaumaufstellung, die Kleintierzüchter bewirten ab 15 Uhr. Gegen 16 Uhr kommt der 36 Meter lange Maibaum mit nagelneuer Spitze an.

Eine Auswahl von Hocketsen und Weinfesten zum 1. Mai Remshalden Das Weingut W. Häfner lädt am 1. Mai nach Geradstetten zum „Maifest auf Hof und Wiesen“ ein. Die perfekte Stimmung erzeuge Martin Lenz ab 11.30 Uhr mit Akustik Rock und Pop. Das Team des Weinguts serviert dazu Weine sowie hausgemachte Säfte und Winzersekt. Dazu gibt es Rustikales aus der Besenküche und Bauernhofeis. Auch der „Rems(tr)andkasten“ am Besagärtle wird wieder eröffnet. Sollte der Sonnengott nicht mitspielen, wird in der Besenkammer und im Keltergebäude gefeiert.

Am Sonntag und am Montag steigt ebenfalls in Remshalden das Waldfest auf dem Freizeitgelände Buocher Höhe. Die Bewirtung startet jeweils um 11 Uhr, die Blasmusik beginnt um Zwölf. Am Sonntagabend öffnet die „legendäre Waldbar“. Und bei Regen steht ein Festzelt zur Verfügung.

Winnenden Die Abteilung Zipfelbach der Winnenden Wehr veranstaltet ihr Maifest am Montag ab 11 Uhr an der Hanweiler Kelter. Es gibt Mittagstisch, herzhaftes Vesper und selbst gebackenen Kuchen. Der Nachwuchs kann sich an den Wasserspielen der Jugendfeuerwehr vergnügen.

Korb Der Gasthof Zum guten Tröpfle In Korb-Kleinheppach läutet mit seiner Kleinheppacher Hocketse am 1. Mai die Gartensaison ein. Der Zugang zum Fest ist von der Schulstraße und von der Korber Straße aus möglich. Gefeiert wird im Garten und auf der Terrasse des Gasthofs. Die Gaststätte ist auch geöffnet, aber mit gleicher Speisekarte und ausnahmsweise gilt an diesem Tag eine Selbstbedienung.

Umfangreiche Vorkehrungen für den Hotspot am Hanweiler Sattel Winnenden/Korb Beliebte Treffpunkte am 1. Mai sind vor der Pandemie alljährlich die Grill- und Spielplätze am Kleinheppacher Kopf und am Hanweiler Sattel gewesen. Auch in diesem Jahr wird die Polizei und das Rote Kreuz dort präsent sein. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass dies sinnvoll sei, heißt es in einer Mitteilung. Geplant sind Kontrollen auch im Bereich der Buswendeschleife Hanweiler und im Ortsgebiet Hanweiler. Sowohl auf dem Kleinheppacher Kopf als auch am Hanweiler Sattel werden im Bereich des Spiel- und Grillplatzes mobile Toiletten aufgestellt. Das Mitführen und Verwenden von Verstärkeranlagen ist im gesamten Bereich am 1. Mai verboten.

Sonstige Feiern zum Start in den Nach-Pandemie-Mai Berglen Im Rahmen der Feiern zu „50-Jahre Rems-Murr-Kreis“ wird in Rettersburg am 1. Mai rund um das Vereinsheim der Eintracht Rettersburg ein „Kinder-Natur-Erlebnis-Fest“ gefeiert. Dort wird um 14 Uhr auch die frisch gewählte Schwäbischen Waldfee feierlich in ihr Amt eingesetzt.

Waiblingen Die Ruderer der Rudergemeinschaft Ghibellinia feiern auch am Montag, 1. Mai, von 11 bis 23 Uhr am Bootshaus Oberer Ring ihr „Anrudern“ unter anderem mit Weißwurstfrühstück, Hüpfburg und Entenrennen. Es sei ein „nettes Fest zum Saisonbeginn in der idyllischen Umgebung der Rems am alten Bootshaus“.

Korb Die Landesaktion Gläserne Produktion ist auch an einigen der Maifeste in Betrieben im Kreis beteiligt. Etwa am Sonntag und Montag im Öko-Weingut Schmalzried in Korb. Dieses lädt jeweils von 12 bis 19 Uhr zum inzwischen 40. Weinfest mit offener Hoftür ein. Es werden unter anderem Rundgänge durch Keller und Weinberge angeboten. Weiterhin gibt es neben Wein und Bewirtung Marktstände mit biologisch hergestellten Produkten.

Fellbach Am Montag, gibt es von 11 bis 22 Uhr beim Tag der offenen Tür bei Bauerles, Höhe 1, in Fellbach viele Informationen rund um den Spargel-, Wein- und Beerenobstanbau. Im Angebot sind auch Felderführungen, ein Blick in die Sortierhalle und Proben vom neuen Weinjahrgang. Auf die Kinder wartet Extraprogramm mit Hüpfburg.