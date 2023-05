Demonstrationen am 1. Mai in Stuttgart

13 Die Polizei setzte auch Schlagstöcke ein. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Am 1. Mai haben in Stuttgart in der Stuttgart Innenstadt mehrere Demonstrationen stattgefunden. Auf dem Schlossplatz prallen werden Rauchbomben gezündet.















Link kopiert

Nachdem bereits die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum Tag der Arbeit am 1. Mai in Stuttgart zeitweise außer Kontrolle geraten ist, gab es auch massive Probleme und Übergriffe gegen die Polizei bei einer weiteren Kundgebung, einer des linksextremen Spektrums, auf dem Schlossplatz.

Der 1. Mai ist traditionell der höchste Feiertag für die Gewerkschaften. Entsprechend groß ist die Zahl der Veranstaltungen, allein acht waren in diesem Jahr für die Region Stuttgart geplant. Darunter auch die Kundgebung, die am Montag um 10 Uhr laut Polizei auch friedlich auf dem Marienplatz begann.

Übergriffe bereits auf dem Marsch zum Schlossplatz

„Die Übergriffe haben erst mit dem Marsch zum Stuttgarter Marktplatz begonnen“, sagte Polizeisprecher Jens Lauer. Gegen 11 Uhr war dort die Kundgebung mit Stefan Körzell, einem Mitglied des Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes, geplant. Während des Marsches sollen jedoch laut Lauer aus den Reihen des linken Blocks immer wieder Rauchbomben geworfen worden sein. „Im Bereich der Hauptstätter Straße wurde daher der Menschenzug angehalten“, so der Polizeisprecher. Da dabei Polizeibeamte, die den Zug begleiteten, auch immer wieder körperlich angegangen wurden, wurden Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt. Auch sollen Polizeidrohnen im Einsatz gewesen sein. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Während die DGB-Kundgebung auf dem Stuttgarter Marktplatz friedlich fortgesetzt wurde, gab es laut Polizei auf dem Schlossplatz erneut große Probleme sowie Übergriffe gegenüber der Polizei. Hier hatte die Revolutionäre Aktion Stuttgart zur Demo aufgerufen, ohne sich laut Polizeisprecher Lauer dabei jedoch all zu sehr an die Auflagen zuhalten. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren vermummt und etliche der Protestbanner viel zu lang. Zudem flogen erneut Rauchbomben in Richtung Polizei, die auf dem Schlossplatz auch mit Pferden im Einsatz war.

Kundgebung beginnt eine Stunde später

Erst nach und nach beruhigte sich die Lage, und mit fast einstündiger Verspätung konnte die Kundgebung abgehalten werden. Wie viele Teilnehmer es auf dem Schlossplatz waren und ob es Verletzte zu beklagen gab, konnte die Polizei bis Redaktionsschluss noch nicht mitteilen.