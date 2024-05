Stuttgart: Einsatzkräfte angegriffen - Polizei stoppt 1. Mai-Demo

16 Bei einer Demonstration am Tag der Arbeit ist es in Stuttgart zu einem Zwischenfall gekommen. Foto: Lichtgut

Bei einer Demonstration am Tag der Arbeit ist es in Stuttgart zu einem Zwischenfall gekommen. Die Polizei kesselte einen Teil der Demonstranten ein. Dabei wurde auch Pfefferspray eingesetzt.











Link kopiert

Bei einer Demonstration am Tag der Arbeit ist es in Stuttgart zu einem Zwischenfall gekommen. Eine Versammlung in der Innenstadt ist unterbrochen und angehalten worden, teilte die Polizei am Mittwoch auf der Plattform X (vormals Twitter) mit.

Es sei zu Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen, diese hätten mit Pfefferspray und Schlagstöcken reagiert:

In einem weiteren Post sprach die Polizei von „massiven Straftaten und Auflagenverstößen“:

Einzelne Versammlungsteilnehmer seien umschlossen worden. Die Polizei rief Teilnehmer auf, sich an die Anweisungen der Einsatzkräfte zu halten.

Laut einer Augenzeugin vor Ort begann die Demonstration am Karlsplatz. Zuvor habe es bereits eine Demonstration gegeben, die am Marktplatz begonnen habe. Die Demonstrationsteilnehmer vom Marktplatz hätten sich am Karlsplatz wieder gesammelt und seien von dort erneut losgelaufen. Am Anfang sei alles friedlich gewesen. Vor dem Kino „Delphi Arthaus“ in der Tübinger Straße sei die Demo plötzlich zum Stehen gekommen beziehungsweise hätten sich Polizisten den Demoteilnehmern in den Weg gestellt und Pfefferspray versprüht. Polizeibeamte hätten versucht, die Menschen zurückzudrängen. Was genau der Anlass war, war nach Aussage der Zeugin nicht ersichtlich. Kurz darauf kündigte die Polizei die Auflösung der Demonstration an.

Wie die Polizei kurz darauf über ihren X-Account mitteilte, wurde die Versammlung in der Innenstadt unterbrochen und gestoppt. Nach Angaben der Polizei kam es zu Verstößen gegen die Auflagen. Zudem sei es zu Angriffen auf die Beamtinnen und Beamten gekommen, die daraufhin Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt hätten:

Um den Überblick zu behalten, hat die Polizei eine Polizeidrohne gestartet und appelliert an alle, den Anweisungen der Beamtinnen und Beamten, auch über Lautsprecher, Folge zu leisten. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten würden konsequent verfolgt.

In einem weiteren X-Beitrag gab die Polizei bekannt, warum einzelne Versammlungsteilnehmer der 1. Mai-Demonstration eingekesselt wurden. Diese hätten Polizistinnen und Polizisten angegriffen. Laut Polizei sei es zu massiven Straftaten und Auflagenverstößen gekommen:

Nach Angaben der Polizei sei die Versammlungsleitung nicht auf die Vorschläge für eine Alternativroute eingegangen. Die Versammlungsbehörde werde daher den Aufzug auflösen. Die Lage vor Ort hat sich inzwischen wieder beruhigt.