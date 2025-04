1. FC Union Berlin gegen VfB Stuttgart: VfB-Fans zeigen große Choreo in Köpenick

Stürmer des VfB Stuttgart „Deniz wird spielen“ – warum Undav in Berlin in den Fokus rückt

Der zuletzt formschwache Stürmer erhält für das Spiel bei Union eine Startelf-Garantie, was nicht nur an der Sperre von Nick Woltemade liegt. Warum Undavs Fähigkeiten an der Alten Försterei mehr als in anderen Partien gefragt sind.