11 Sebastian Hoeneß feierte bei seinem VfB-Debüt als Trainer einen 1:0-Sieg und den damit verbunden Einzug ins Halbfinale des Pokals. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach dem 1:0 des VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Link kopiert

Im Viertelfinale des DFB-Pokals reiste der VfB Stuttgart zum 1. FC Nürnberg. Der in fünfstelliger Zahl mitgereiste Stuttgarter Anhang musste lange warten, ehe der VfB in die Spur fand. Am Ende stand ein knapper, aufgrund der Überlegenheit aber verdienter 1:0-Sieg und der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir sind sehr glücklich, das Spiel gewonnen zu haben. Die erste Halbzeit war durchwachsen. Aber ich finde, gegen den Ball waren wir weitestgehend stabil, haben das auch so geplant. Es war nicht viel Torgefahr auf dem Platz. Doch das haben wir in der zweiten Halbzeit geändert. So kamen wir zu guten Chancen, ohne unsere Stabilität zu vernachlässigen. Das war ein geschlossener, fleißiger Auftritt. Unterm Strich für uns ein verdienter Sieg. Jetzt geht es darum, diese positive Stimmung mitzunehmen in die Woche.“

FCN-Trainer Dieter Hecking: „Wir haben alles in die Waagschale geworfen. Ich kann unsere Leistung als sehr positiv bewerten. Das Ausscheiden ist bitter, weil wir wirklich viel investiert haben. Doch dann gab es einen Bruch. Und wir laufen quasi aus einem eigenen Eckball in dieses Tor rein. Die Qualität des VfB hat sich dann ausgezahlt.“

VfB-Abwehrspieler Waldemar Anton: „Es ist ein schönes Gefühl für uns und die Fans, endlich mal wieder gemeinsam feiert zu können. Für Enzo freut es mich besonders. Er hatte keine einfache Zeit, hat aber hart an sich gearbeitet und sich das Tor heute verdient. Für mich war die Rückkehr ins Zentrum einer Dreierkette nichts Neues, wir haben das früher ja auch schon gespielt. Aktuell fühle ich mich da am wohlsten.“

VfB-Keeper Fabian Bredlow: „Wir hatten klar die Kontrolle über das Spiel und ich hatte während der 90 Minuten kaum etwas zu tun. Sebastian Hoeneß ist ein kommunikativer Trainer, er hat uns in der Kürze der Zeit sehr gut auf das Spiel eingestellt. Es ist extrem geil, im Halbfinale zu stehen. Dort standen noch nicht viele von uns.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wir haben schon behäbig angefangen, die Umschaltmomente nicht genutzt und uns keine wirklichen Torchancen erarbeitet. In der zweiten Halbzeit haben wir die Spielkontrolle übernommen und viele Chancen liegenlassen. Am Ende war es ein verdienter Arbeitssieg. Der Einzug ins Halbfinale kann uns Auftrieb geben.

Am wichtigsten ist jetzt der Kampf um den Klassenerhalt. Heute herrscht große Freude über einen Pokalsieg, aber ab morgen geht es wieder um die Bundesliga. Der Kampf gegen den Abstieg muss für uns Priorität haben. Ich möchte heute niemand einzelnen herausheben. Die Mannschaft war anfangs verunsichert, ist aber im Laufe des Spiels zusammengewachsen und hat am Ende verdient gewonnen.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.