1,5 Millionen Besucher: Harry Potter-Theaterstück nur noch bis Sommer in Hamburg

Nach viereinhalb Jahren und 1,5 Millionen Besuchern verabschiedet sich das Theaterstück aus Hamburg.

Seit Ende 2021 zaubern Harry Potter, seine Freunde und deren Kinder in Hamburg am Großmarkt. Das Theaterstück hat schon mehr als 1,5 Millionen Besucher angelockt. Doch bald ist Schluss.











Hamburg - Nach viereinhalb Jahren und 1,5 Millionen Besuchern verabschiedet sich das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Sommer aus Hamburg. "Wir sind sehr stolz auf unsere Hamburger Produktion, die die erste nicht-englischsprachige Interpretation des Stücks überhaupt war. Die Premiere der Show in Hamburg war einer der Höhepunkte in der Geschichte unserer einzigartigen Produktion und wir freuen uns auf sieben weitere großartige Monate in dieser besonderen Stadt", teilten die Produzenten Sonia Friedman und Colin Callender mit. Im Herbst 2026 soll es in dem Theater eine neue Show geben.

Das Theaterstück von Jack Thorne, das auf einer Geschichte von Thorne, Joanne K. Rowling und John Tiffany basiert, wird seit Ende 2021 im Hamburger Theater am Großmarkt aufgeführt. Für die Show mit vielen spektakulären Effekten wurde das Theater aufwendig umgebaut. Das Stück dreht sich um den erwachsenen Harry Potter und seinen Sohn Albus Severus Potter. Der will gern die Fehler seines Vaters ungeschehen machen und dessen Hogwarts-Mitschüler Cederic Diggory mit Hilfe eines sogenannten Zeitumkehrers zurück ins Leben holen. Zusammen mit seinem Freund Scorpius Malfoy bringt er damit aber sehr viel durcheinander.

Theaterstück feierte 2021 deutsche Premiere

Ursprünglich sollte das Theaterstück am 15. März 2020 Premiere feiern. Wegen der Corona-Pandemie musste die Premiere jedoch mehrmals verschoben werden, schließlich fand die Premiere am 5. Dezember 2021 statt. Zu Beginn wurde das Stück in zwei Teilen gezeigt, am 19. Februar 2023 wurde auf eine kompakte einteilige Version der Inszenierung umgestellt. Ende Oktober gab es einen großen Cast-Wechsel - 25 von 40 Schauspielerinnen und Schauspielern starteten neu. Auch die meisten Hauptrollen wurden neu besetzt.