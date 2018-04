Amy Winehouse starb 2011 an einer Alkoholvergiftung.

Amy Winehouse starb 2011 an einer Alkoholvergiftung. Foto: Kangaris/EPA

Anzeige

Zu den Musikstars, deren Leben jäh endete, gehört der «Club 27» - eine Reihe von Rock- und Bluesmusikern, die mit 27 Jahren starben. Einige junge gestorbene Musik- und Filmstars:

SID VICIOUS (22): Der Bassist der «Sex Pistols», eine der schillerndsten Gestalten des Punk-Rocks, setzt seinem Leben 1979 in New York mit einer Überdosis Heroin ein Ende.

AMY WINEHOUSE (27): Die britische Sängerin («Back To Black») stirbt 2011 an einer Alkoholvergiftung in London.

KURT COBAIN (27): Der Sänger und Gitarrist der Band Nirvana tötet sich 1994 unter Heroineinfluss selbst mit einer Schrotflinte.

JIM MORRISON (27): Der Sänger und Songschreiber der Band The Doors stirbt 1971. Die Todesursache wird nie ganz geklärt, der exzessive Drogenkonsum dürfte aber der Hauptgrund gewesen sein.

JIMI HENDRIX (27): Der Gitarrist und Sänger erstickt 1970 nach einer Überdosis Alkohol und Schlaftabletten an Erbrochenem.

JANIS JOPLIN (27): Die Leadsängerin und Songschreiberin mehrerer Rock- und Blues-Bands stirbt 1970 nach einer Überdosis Drogen.

BRIAN JONES (27): Das Gründungsmitglied der Rolling Stones ertrinkt 1969 unter Drogeneinfluss in einem Swimmingpool.

MARILYN MONROE (36): Der größte Filmstar seiner Zeit («Manche mögen's heiß») stirbt 1962 vermutlich an einer Überdosis Schlaftabletten.

RIVER PHOENIX (23): Nach einer Überdosis Drogen stirbt der US-Schauspieler («My Own Private Idaho») 1993 in Hollywood.

HEATH LEDGER (28): Der australische Hollywood-Star («Brokeback Mountain») stirbt 2008 an einer Medikamentenüberdosis. Für «The Dark Knight» bekommt Ledger posthum einen Oscar.

PAUL WALKER (40): Der US-Schauspieler («The Fast and the Furious») kommt 2013 bei einem Autounfall ums Leben - als Beifahrer in einem Sportwagen, der deutlich zu schnell unterwegs war.