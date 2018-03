Anzeige

Selten war ein Juso-Chef schon wenige Wochen nach seiner Wahl so präsent wie Kühnert. Und selten wurde das Lebensalter so gegen einen Politiker verwendet wie gegen ihn. Da sind seine «Pausbacken» und seine Wohnverhältnisse («in einer WG?»), da ist sein Vorname («ausgerechnet Kevin», «allein zu Haus») und sein Rucksack.

Dabei ist Kühnert wahrlich kein Neuling: Seit Jahren bestens vertraut mit der Kommunal- und Landespolitik in seiner Heimatstadt Berlin, wird er im November 2017 Juso-Chef im Bund. Bei so viel Praxis bleibt ihm für die Theorie, ein Studium der Politikwissenschaft, nicht viel Zeit.

Kapuzenpulli hin oder her: Wie man als Mittzwanziger die alte Dame SPD durcheinanderwirbelt, kann sich Kühnert bei einer seiner Vorgängerinnen abschauen. 1995 hatte sie in noch jüngerem Alter sogar einen Parteichef mit gestürzt. Die Germanistik- und Politik-Studentin war damals 25. Ihr Name: Andrea Nahles.