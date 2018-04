Armeniens Ex-Präsident Sargsjan: Machtmensch und Kämpfer

Kurzporträt

Eriwan (dpa) - Starker Verteidiger Armeniens und Russlandfreund - dieses Bild hat Sersch Sargsjan in seinen vergangenen zehn Jahren an der Macht in der Südkaukasusrepublik von sich gezeichnet. Von 2008 bis März 2018 regierte er als Präsident.