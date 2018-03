Anzeige

Von Dagmar Weinberg





Den Urnengang kann man am kommenden Sonntag mit einem Besuch der Herbstschau RSKN verknüpfen. Zwischen 11 und 18 Uhr zeigt der Gewerbeverbund RSKN im Bürgerhaus, wie vielfältig Geschäftswelt, Handwerk, Dienstleistungen, Handel und Gesundheitsangebote in den Stadtteilen Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde sind.

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, hat sich der Gewerbeverbund RSKN gesagt, der sich 2010 gegründet hatte und inzwischen 64 Mitgliedsbetriebe zählt. Ziel ist es, den Mittelstand zu fördern, die verschiedenen Betriebe und Unternehmen in den Stadtteilen miteinander zu vernetzen und eine Plattform zu schaffen, auf der sich der Handel vor Ort gemeinsam präsentieren kann. So zeigen am kommenden Sonntag im und rund ums Bürgerhaus 24 Firmen und Dienstleister, was sie alles drauf haben. Die persönliche und individuelle Beratung der Kundinnen und Kunden steht für die Firmen und den Gewerbeverbund dabei im Vordergrund.

Schaugarten mit Wasserspielen

Bei der Herbstschau werden sowohl das Freigelände des in der Sulzgrieser Straße 170 gelegenen Bürgerhauses RSKN als auch das Erdgeschoss und der Richard-Clauß-Saal im ersten Stock bespielt. In einem Schaugarten kann man nicht nur Wasserspielen zuschauen. Dort ist auch ein Mähroboter in Aktion. Blühendes, zu Sträußen und Gestecken arrangiert, wird bei der Herbstschau ebenso präsentiert wie Naturkosmetik, Gemüse und Produkte aus der Region, Haushaltsgeräte, Rauchmelder sowie LED-Lichttechnik. Die Besucherinnen und Besucher der Leistungsschau können ihre Augen am Computer testen, sich im Urlaubslook an einer Fotobox ablichten lassen (und das Foto gleich mit nach Hause nehmen), und sie bekommen ein mit einer Wärmebildkamera angefertigtes Abbild ihrer Körpertemperatur.

Im Bürgerhaus in der Sulzgrieser Straße kann man sich außerdem über natürliches Wohnen und ein gesundes Raumklima, Neuigkeiten aus dem Bereich Sanitär und Heizung sowie die Bewertung von Immobilien und Energieausweise informieren. Auch eine Rechtsberatung bei einem Gläschen Sekt steht am Sonntag auf dem Programm. Zudem darf man am Glücksrad drehen, kann sich beim Lotto-Mobil informieren oder eine Runde Minigolf spielen.

Bei verschiedenen Vorträgen geht es um Fragen der Badsanierung, den konstruktiven Umgang mit Konflikten sowie das Thema „Erben und Vererben“. Natürlich hat der Gewerbeverbund RSKN auch ans leibliche Wohl seiner Gäste gedacht. Sie werden mit Leckerem vom Grill, salzigen und süßen Crêpes sowie italienischen Kaffeespezialitäten verwöhnt und können sich ein Stück vom Riesenhimbeerkuchen abschneiden lassen.

Die Aussteller

Schreib & Buch Beck, Reiseagentur Bährle, Getränke Bayha, Copy-Print, Eglisenhof, Eßlinger Zeitung/Wochenblatt Zwiebel, Immobilien Gottwald, H. Haker Consulting, Haug & Sohn, Naturkosmetik Heber, Kanzlei Hopmeier, JP-Service, KSK Esslingen-Nürtingen, Elektro Kübler, Lederer Gartengestaltung, Oskar Ernst GmbH/Kütter & Scharpf, Optik Pfauenauge, Physiotherapie in Rüdern, RSKN Gewerbeverbund, Blumen Schneider, Volksbank Esslingen, Vorwerk-Vertretung Tsesmetzis, Die Zieglerschen. Catering: Backhaus Zoller, Veranstaltungsservice D + K Florczyk, Pandoro.

www.rskn-gewerbeverbund.de