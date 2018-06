Bad Cannstatt - Weiterhin in der Erfolgsspur bleiben die Männer der HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See. Im Nachbarschaftsduell gegen den TSV Schmiden 3 kam man zu einem ungefährdeten 29:23 (13:10)-Heimsieg und ist weiter Spitzenreiter der Bezirksklasse.

Das erste Tor erzielten zwar die Gastgeber, doch in den folgenden Minuten verschleppten die Gäste immer wieder das Tempo und die HSG passte sich der langsamen Spielweise an. Dadurch sahen sich die Hausherren in der siebten Minute mit 2:5 in Rückstand. Eine doppelte Zeitstrafe für einen Schmidener Spieler und eine Auszeit der Gäste beflügelte jedoch die Gastgeber und mit einem