ObertürkheimDer SC Korb war zu Gast in der Obertürkheimer Ballsporthalle. Die Gäste kamen nach drei Siegen in Folge mit breiter Brust nach Obertürkheim. Nach dem knappen Sieg letzte Woche wollte der TV Obertürkheim einen weiteren Schritt weg von der Abstiegsregion in der Bezirksliga machen und sich zugleich für die deutliche Niederlage im Hinspiel revanchieren. Dies gelang eindrucksvoll, der TVO siegte mit 32:19 (16:9.).

Die Gastgeber kamen besser in die Partie und konnten sich sofort mit 3:0 absetzen (4.). Kurz darauf kamen auch die Gäste zu ihrem ersten Treffer und konnten in der Folge sogar bis auf 5:4 verkürzen. Den Ausgleichstreffer konnte