Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SC Korb bestand für Alexander Adam, dem Trainer der HSG Gablenberg-Gaisburg, wieder einmal vorwiegend aus telefonieren. Am Dienstagabend standen zunächst nur fünf Feldspieler zur Verfügung, letztlich waren es aus dem Kader der Ersten immerhin sieben an der Zahl, wobei Jascha Seiz und Piotr Sielecki angeschlagen in die Partie gingen. „Das ist schon frustrierend, da der ursprüngliche Gesamtkader vor der Saison aus immerhin 17 Feldspielern bestand. Solch einen Aderlass habe ich bisher noch nicht erlebt“, so Adam. Vier Spieler fehlten verletzt, drei sind berufsbedingt im Ausland, einer studiert in Bamberg und zwei