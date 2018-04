WangenHohes Tempo, schnelle Tore und eine Achterbahnfahrt der Emotionen bot der Kampf um den Relegationsplatz in der Bezirksliga am vergangenen Samstag in der Wangener Flatowhalle. Am Ende bezwang Gastgeber HSG Oberer Neckar den SV Remshalden 2 mit 32:29 (15:10) – und ist damit auf einem guten Weg zu den Aufstiegsspielen zur Landesliga.

Am Ende der hoch emotionalen 60 Minuten war ein kollektiver Seufzer der Erleichterung in der Flatowhalle zu hören, dicht gefolgt von lauten Jubelrufen aus den Reihen der zahlreichen HSG-Fans. Die Gastgeber ließen sich zurecht bejubeln, nachdem sie zuvor auf dem Spielfeld ein wahres Wechselbad der Gefühle