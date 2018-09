Mit dem SV Fellbach schwebt nur noch eine Mannschaft in der Landesliga in Abstiegsgefahr, wodurch es am Ende der Saison maximal zwei Absteiger aus der Bezirksliga gibt. Als sicherer Tabellenzehnter ist die HSG somit aus dem Schneider. „Klar habe ich mich über die Klatsche gegen Winnenden sehr geärgert, aber die Freude überwiegt, dass wir nun zwei Spieltage vor dem Saisonende den Klassenerhalt geschafft haben. Natürlich war es eigentlich schon nach der Vorwoche klar, dass nur noch theoretisch etwas hätte passieren können, doch sicher ist sicher“, sagte Trainer Alexander Adam wieder etwas besser gelaunt, als nach den 60 Minuten der Auswärtsbegegnung in