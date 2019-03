ObertürkheimLokalderby-Zeit am Werktag, hieß es am vergangenen Donnerstagabend in der Obertürkheimer Ballsporthalle. Zu ungewöhnlicher Zeit gastierte dort der HSG Oberer Neckar beim TV Obertürkheim. Der Unterhaltungswert war dadurch aber nicht gefährdet – vor gefüllten Zuschauerreihen gewannen die Gastgeber nach hartem Kampf mit 29:23 (14:12).

„Jungs, ihr merkt, um was es geht“, schrie HSG-Trainer Christian Krautberger kurz nach dem ersten Ausgleichstreffer seiner Mannschaft ins Spielgetümmel hinein und hatte damit zweifelsohne recht. Beide Teams wussten bestens um die Wichtigkeit dieser Partie – zwar nicht nur aus tabellarischer Sicht, sondern