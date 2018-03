Eine spezielle Motivationsrede vor der Partie war gegen Schorndorf nicht nötig. Nach der Partie stand die gemeinsame Saisonabschlussfeier an, zudem wollte man Johanna Grimm und Katrin Louis, die der Mannschaft in der kommenden Runde leider nicht mehr zur Verfügung stehen, zum Abschluss einen Sieg schenken. Dementsprechend motiviert startete die Mannschaft dann auch in die Partie, agierte in der Anfangsphase aber noch ein wenig zu überhastet. Erst beim Stande von 3:3 fand man immer besser ins Spiel. Die Gäste fanden gegen die gut stehende HSG-Abwehr kaum ein Mittel und auch im Angriff zeigte man nun eine gute Vorstellung. Beim Stande von 7:4 nach knapp 13