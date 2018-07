Waiblingen - Die Damen der HSG Oberer Neckar verloren das erste Rückspiel in der Bezirksklasse bei der FSG Waiblingen-Korb 3 mit 13:25 (8:14).

Gegen die noch verlustpunktfreie FSG Waiblingen-Korb 3 erwartete die HSG eine schwere Aufgabe. Die HSG-Mädels starteten vielversprechend mit dem ersten Tor in die Partie. Anders als im Hinspiel konnten die Damen gleich noch ein Tor nachlegen, bevor sich die ersten zehn Minuten ausgeglichen gestalteten. Im Angriff konnten Spielzüge erfolgreich abgeschlossen werden und in der Abwehr aktiv verteidigt werden. Einzig die Torausbeute verhinderte in dieser Phase das „Wunder“ - weder konnte aus dem