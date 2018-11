Wangen - Die Frauen der HSG Oberer Neckar nutzten die dreiwöchige Spielpause für Regeneration und taktische Ausrichtung und konnten so frisch gegen die SG Welzheim-Kaisersbach aufspielen und letztlich die Bezirksklasse-Partie auch mit 17:12 (10:4) gewinnen.

Beide Teams starteten nervös in die Begegnung und so blieben die ersten fünf Minuten auf beiden Seiten torlos. Den ersten Treffer der Spiels markierten die Gäste aus Welzheim-Kaisersbach. Dadurch erwachten auch die HSG-Damen und legten nach und konnten schnell mit 5:1 in Führung gehen. Nur wenige Tore konnten in der ersten Hälfte aus dem Spiel erzielt werden, meist zeigte der