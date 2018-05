Nach der über weite Strecken schwachen Vorstellung am vergangenen Wochenende hatten sich die HSG-Damen für die Partie gegen den Tabellenführer viel vorgenommen. Doch wie schon im Spiel beim TSV Schmiden fand man in der ersten Hälfte vor allem in der Abwehr keinen Zugriff auf die Aktionen der gut aufgelegten Mannschaft der WSG Lorch/Waldhausen. Auch im Angriff agierte man ohne das nötige Tempo, so dass die Gäste kaum Mühe hatten, die Angriffsaktionen der HSG zu unterbinden. Hinzu kam, dass man sich durch einige Entscheidungen immer weiter verunsichern ließ und der Rückstand so schon früh auf vier Tore anwuchs. Nach knapp 16 Minuten zogen Wagner/Behrens