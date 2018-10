Am Samstag, 6. Oktober, und Sonntag, 7. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr, findet im Neckar Forum in Esslingen die Messe „Gesund leben“ statt. In diesem Jahr hat die Eßlinger Zeitung die Veranstaltung der Messe übernommen: Die Verantwortlichen der EZ setzen auf eine anspruchsvolle Messe – nach dem Motto Qualität statt Masse.

So haben sich 20 Aussteller angemeldet, die die Bereiche Gesundheit, Sport, Prävention, ohlbefinden, gute Ernährung und anderes mehr besetzen. Ein Rahmenprogramm aus Fachvorträgen und animierenden Aktionen ergänzt die Messetage.

„Wir haben darauf geachtet, dass wir hochkarätige Aussteller präsentieren können“, erklärt Heike PoliakKlein, die bei der Eßlinger Zeitung die Messe organisiert hat. „Messen in der Vergangeheit haben uns gezeigt, dass Besucher gut informiert und anspruchsvoll sind. Sie wollen handfeste und fundierte Informationen, und sie wollen fachlich versierte Gesprächspartner“, sagt PoliakKlein. Das habe dazu geführt, dass die Messe kompakter als manche andere geworden sei, dafür können die Besucher aber ein wirklich qualitativ hochwertiges Programm erwarten. So sind mit dem Klinikum Esslingen und den MediusKliniken gleich zwei renommierte Häuser vor Ort. Heilen, Behandeln, bewährte und neue Therapien sind die Themen von Physiotherapeuten, Wellness und Entspannung das der PanoramaTherme.

Etliche Anbieter haben sich Gesundheit im Alltag auf die Fahnen geschrieben, so wie Salzluft für freie Atemwege, Nahrungsergänzung für vitaminund nährstoffreiche Verpflegung, Hautpflege, die mit reinen Zusatzprodukten arbeitet, sauberes, frisches Wasser, oder auch die Verbesserung der Blutzirkulation durch Unterstützung des Gefäßsystems oder des Hörvermögens. Auch das Leben mit Hund ist der Gesundheit zuträglich – ein Aussteller führt vor, wie man das optimieren kann.

Nicht zuletzt zeigt ein Fitnessstudio wie intelligentes Training den Körper in Form, und damit gesund hält. Das Thema Gesundheit hat aber auch noch andere Aspekte: Menschen sollen die richtigen Versicherungen für alle Eventualitäten im Leben finden, und sie sollen schnell Ansprechpartner finden, wenn es um die Pflege von Angehörigen oder um Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen geht.

Auch gesellschaftspolitische Fragen zum Gesundheitssystem werden erörtert.

Die Aussteller werden ihre Stände im Foyer des Neckar Forums aufschlagen. Dort können in Ruhe Gespräche geführt werden, die Besucher können sich informieren, Fragen stellen und dikutieren; Broschüren und Infoblätter zum Mitnehmen machen die Nacharbeit zuhause leichter.

Ein unfangreiches Vortragsprogramm haben Heike PoliakKlein und ihr Team ebenfalls zusammengestellt. In den Konferenzräumen „Enz“ und „Aich“ des Neckar Forums sprechen Fachärzte aus der Neurologie, der Gynäkologie, der Inneren Medizin, der Chirurgie, der Radiologie oder auch der Psychosomatischen Medizin. Es geht unter anderem um Themen wie Schlaganfall, Essstörungen und der Möglichkeit, verschiedene Erkrankungen minimalinvasiv zu kurieren.

Auf der Empore gibt es Vorführungen und Unterhaltungen. Die VHS will bewegen: mit Zumba und mit orientalischem Tanz, der Tennisverein TC Esslingen bietet Spielen im Kleinfeld für Jedermann an.

Mehr dazu: www.esslinger-zeitung.de/gesundleben

Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Eßlinger Zeitung

Frau Heike Poliak-Klein

Telefon: (0711) 93 10-273

E-Mail: spezial(at)ez-online.de