Bad Cannstatt Nichts wurde aus dem Frühstart. Die vier Nachholspiele, darunter auch die Partie von Schlusslicht TSV Münster, fielen vergangene Woche den Wetterkapriolen zum Opfer. Nun soll es am kommenden Sonntag klappen, mit der ersten Punktejagd im Jahr 2018. Die Ausgangslage ist also die gleiche wie in der Vorwoche. Nach 13 Spieltagen hat der einstige Oberligist SV Bonlanden satte acht Zähler Vorsprung auf Verfolger Türkspor Stuttgart. Nicht nur das Filderteam glaubt dieses Mal fest an die Meisterschaft, auch die Konkurrenz hält ausnahmslos den aktuellen Spitzenreiter für den künftigen Meister – eine Umfrage förderte dies wenig überraschend zu Tage.