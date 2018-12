Anzeige

Von Torsten Streib





Obwohl man wieder ohne Torerfolg blieb und obwohl man somit wieder keinen Dreier einfahren konnte, war Obertürkheims Spielertrainer Stefan Schullehner nach dem Abpfiff nicht unzufrieden. „Wir haben erneut im Kollektiv gut gegen den Ball gearbeitet, dem MTV somit nur wenige Torchancen gegönnt und sind endlich mal wieder ohne Gegentor geblieben“, wusste der Coach. Er wusste aber auch: „Die Partie war arm an Torchanchen. Wir haben uns vor allem im ersten Abschnitt sehr schwer im Spielaufbau getan“. In diesen ersten 45 Minuten befand sich der Ball meist viele Meter über der Grasnarbe. Vor allem die Obertürkheimer prügelten das Spielgerät mit Vorliebe nur nach vorne. Meist in der Hoffnung, irgendwie den bulligen Torjäger Patrick Weigl zu erreichen. Dieser erwischte gestern jedoch nicht seinen besten Tag. Hatte er mal den Ball sichern können, gab er ihn meist auch postwendend wieder her.

Vor allem das Fehlen von Christoph Stegbauer (Gelb-Rot-gesperrt) machte sich besonders in der ersten Hälfte bemerkbar. Ein Aufbauspiel existierte nicht. Die beiden Sechser - Tim Wagner und Michael Schmid, der aus Studiengründen in Sofia weilt, am Wochenende während seines Heimaturlaubs aber die Kickstiefel schnürte - waren in der Defensive zwar hellwach, konnten aber für den Spielaufbau vorerst keine Akzente setzen. Nach der Pause war das anders, beide überzeugten in den zweiten 45 Minuten. So hatte der VfB eine Chance in Minute acht, jedoch köpfte Patrick Teuber neben das Tor

Die Gäste - auch noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt - versuchten in den ersten 30 Minuten den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen und waren einen Tick besser. Jedoch erarbeiteten sie sich nur eine Großchance. Nach einer Ecke in der 17. Minute fiel der Ball vor die Füße von Morton Krull. Dieser kam aus acht Metern ungehindert zum Abschluss. Doch Wagner auf der Linie stehend, hatte aufgepasst und wehrte den Ball per Kopf für seinen bereits geschlagenen Schlussmann Carlo Babo ab. Gegen Ende des ersten Abschnitts spielte der VfB etwas strukturierter, während die Gäste ihr Engagement plötzlich einschränkten.

Nach dem Wechsel wurde die Partie abwechslungsreicher und die Strafräume mehr ins Geschehen mit einbezogen. So hätte Edga Tchokoteu Goun in der 46. Minute die Gäste-Führung erzielen müssen. Nach einem Querpass hatte er das leere Tor vor sich. Anstatt direkt abzuschließen, versuchte er, das Spielgerät zu stoppen, woraufhin es ihm aber wegsprang. Im Gegenzug setzte sich Hani Ajolbek schön durch, scheiterte jedoch am stark reagierenden Marc Wulle im MTV-Tor. Zwei Minuten später fand der beste MTVler, Friedrich Pfeifer Koelin, nach einem Solo in VfB-Schlussmann Babo seinen Meister. Erneut zwei Minuten später hatte der VfB-Anhang den Torjubel bereits auf den Lippen. Nikolai Pozorski flankte schön von links. Torjäger Weigl kam aus sechs Metern völlig ungehindert zum Kopfball, platzierte den Ball aber neben das Tor. Das war sie, die größte VfB-Chance des gesamten Spiels.

Danach waren die Hausherren zwar am Drücker, jedoch haperte es am entscheidenden Pass oder die Gästeabwehr brachte irgendwie noch ein Körperteil dazwischen, um das Gegentor zu vermeiden. So endete die schwache Partie leistungsgerecht mit 0:0.

VfB Obertürkheim: Babo; Ajolbel, Walz (71. Pereira), Schullehner, Rottmeier, Schmid, Wagner, Teuber, Fröschle, Pozorski (71. Tzalidis), Weigl.

MTV Stuttgart: Wulle; Eberlein, Mägerle, Helmes, Krull, Türköz (69. Sauerborn), Pfeifer Koelin, Graham, Polenske (81.Stano), Odesh (69. Bozkurt), Tchokoteu Goun (81. Zajfert).

Tore: Fehlanzeige.

Besondere Vorkommnisse: keine.