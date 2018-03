Uhlbach

Überzeugend

TV Zuffenhausen – TSV Uhlbach 1:3

Aufgrund einer wetterbedingten katastrophalen Vorbereitung mit nur einem halben Testspiel, trat das TSV-Team den Weg zum Tabellenführer mit gemischten Gefühlen an. Passend dazu der Fehlstart nach zwei Minuten. Ein Abwehrspieler konnte den Ball kurz vor der Grundlinie nicht kontrollieren, verlor diesen an den schnellen Außenstürmer, dieser passte nach innen, wo Stürmer Cullison aus kurzer Distanz einschob. Der Tabellenführer war in den ersten zehn Minuten brandgefählrich, wusste seine pfeilschnellen Außenstürmer geschickt einzusetzen. Jedoch