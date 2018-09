Titel mit Ansage

Die Fußballer vom Götzenberg haben 22 von 24 Partien gewonnen und zweimal remis gespielt

Uhlbach - Die Kreisliga A hat den TSV Uhlbach wieder. Die Götzenberg-Kicker haben sich eindrucksvoll mit zehn Punkten Vorsprung und einem Torverhältnis von 116:16 - bester Angriff und beste Abwehr - die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel 1, gesichert. Die Uhlbacher gingen in der Vorrunde gerade Mal zweimal nicht als Sieger vom Platz, gönnten den zwei Gegnern jeweils ein Remis, in der Rückrunde behielten sie die weiße Weste. Somit betrug die Verweildauer im Amateurkeller nur zwei Spielzeiten.