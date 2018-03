Fellbach (tos) -Es ist zur guten Tradition geworden, dass am Freitagabend beim Fellbacher Herbst auch das Lokalderby zwischen dem SV Fellbach und dem TV Oeffingen stattfindet. So ist es auch morgen wieder, der SVF empfängt um 19 Uhr den TVOe. Dabei möchte der SV Fellbach die Lokalderby-Serie ausbauen - beide Partien in der Vorsaison konnten die Fellbacher für sich entscheiden. „Daran wollen wir anknüpfen und das Derby gewinnen“, sagt SVF-Coach Marco Fischer und fordert, dass „wir erneut so konzentriert und kompakt zu Werke gehen wie zuletzt beim 0:0 in Ludwigsburg“. Sein Plan sieht zudem vor, einen frühen Treffer zu erzielen. „Dadurch