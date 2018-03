Anzeige

Fellbach (red) - Wenn der SV Fellbach in der Landesliga bleiben will, dann sind Siege gegen ein Schlusslicht Pflicht. An diesem Wochenende empfingen die Fellbacher mit dem FV Ingersheim eben das schlechteste Team der Liga. Anders als in der Vorrunde, als der SVF das Nachsehen hatte, gewannen die Fellbacher dieses Mal mit 3:0 (2:0) und haben drei Zähler Vorsprung auf den kritischen Relegationsplatz.

Hauptsache gewonnen, lautete nach 90 Minuten das Fazit beim SV Fellbach. Denn berauschend beziehungsweise überzeugend war es nicht, was die Kicker von Trainer Michael Kienzle ablieferten. Jedoch zählen in der bedrohlichen Situation, in der sich die Fellbacher befinden, schließlich nur Punkte. Dass es dann deren drei wurden, dafür legte Maurice Klaus mit seinen Treffer zum 1:0 in der 30. Minute den Grundstein. Kurze danach hatten die Gastgeber Glück - die Gäste trafen die Latte. Für einen beruhigenden 2:0-Pausenstand sorgte Guiseppe Saltarelli. Trotz der Führung wurde das Spiel der Fellbacher aber nicht souveräner, immerhin konnte Yu Matsuoka seinen Kasten bis zum Abpfiff sauber halten. Mehr noch - erneut Saltarelli markierte in der 82. Minute den 3:0-Endstand.

SV Fellbach: Matsuoka; Ackermann, Schmid, Marx (25. Babic), Mosca, Saltarelli, Güra, Hörterich, Jaric, Klaus (65. Miller), Buck (87. Mutic).