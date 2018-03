Anzeige

Abwehrumstellung erfolgreich

Makedonija - SSC 2:18

Der Stuttgarter Sportclub reiste zum ohnehin geschwächten FK Makedonia Stuttgart und wollte das Spiel klar für sich entscheiden. Doch danach sah es nach zehn Minuten überhaupt nicht aus: Nach zwei Stellungsfehlern in der probeweise getesteten Dreierkette lag man bereits früh mit 0:2 hinten. Schnell reagierte Coach Mehmeti und stellte auf die altbewährte Viererkette um. Innerhalb von 15 Minuten hatte der SSC dann das Spiel durch Nigro (zwei Treffer) und Ganioglu gedreht (3:2 aus Sicht des SSC). Bis zur Halbzeit hatte man das Spiel dann komplett im Griff und konnte durch Fakner und Ganioglu (je zwei Treffer) auf 7:2 erhöhen.

Nachdem der Gegner den Großteil der zweiten Hälfte nur noch zu neunt war (eine Verletzung und eine Ampelkarte) war das Spiel für die Gäste ein Selbstläufer und man schraubte das Torverhältnis ordentlich hoch: Elf weitere Treffer konnten von Ganioglu (gesamt 5), Fakner (gesamt 5), Baumgärtner (2), Schöpper, Piconeri, Erich und Schiefer (je 1 Tor) erzielt werden. Damit erzielten die Rothemden fast ein Drittel ihrer bisherigen Saisontore in einem Spiel. Jedoch gegen eine Mannschaft, die sowohl quantitativ als auch qualitativ auch nur ansatzweise mit den Cannstattern mithalten konnte. Erwähnenswert der letzte Treffer des Tages durch Schiefer nach gekonntem Doppelpass mit dem Pfosten.Dominik Schiefer

Knapp, aber verdient

TBU II - TSV Uhlbach0:1

Beim Rückrundenauftakt musste der TSV Uhlbach beim benachbarten TBU antreten. Man wollte die Tabellenführung ausbauen und setzte diesen Vorhaben auch positiv um. Auf ungewohntem Platz kontrollierte der TSV oft das Geschehen und war durch einige Aktionen auch gefährlich im Spiel nach vorne. Diese Chancen wurden teilweise zu fahrlässig oder unkonzentriert abgeschlossen. Die Heimmannschaft fiel nach 30 Minuten negativ auf, als ein grobes Foulspiel an Benjamin Nerz mit Rot geahndet wurde. Kurz vor der Halbzeit dann die Führung für den TSV. Benni Nerz spielte Marc Huppert auf der rechten Seite frei, dieser legte von der Grundlinie überlegt zurück und Ivan Kis schob zur 1:0 Führung ein. Nach dem Wechsel war die Partie häufig zäh, mit vielen Stockfehlern auf beiden Seiten. Doch auch dabei war auch der TSV meist die spielbestimmende Mannschaft und ging zurecht als Sieger hervor. Zu erwähnen ist außerdem noch, dass der Unparteiische nicht seinen besten Tag hatte, beide Teams aber trotzdem nichts haben eskalieren lassen und es auch nach Schlusspfiff allen Beteiligten gegenüber fair blieb.Benjamin Nerz

Klarer Elfmeter verweigert

FC Feuerbach - SportKultur3:1

Wie schon in der Hinrunde stand man gegen Feuerbach nach 90 Minuten wieder mit leeren Händen da, obwohl die SportKultur-Youngsters eine ordentliche Leistung boten. In den ersten 20 Minuten taten sich die SKSler schwer, ins Spiel zu finden. Feuerbach, immer mit dem gleichen Schema, langer Ball in die Spitze auf ihre schnellen Stürmer, hatte gleich drei gute Möglichkeiten, um in Führung zugehen. Jedoch scheiterten sie zweimal am besten SKS-Akteur, Torhüter Zinser, und am eigenen Unvermögen. In der 26. Minute schloss der Feuerbacher Stürmer Vassallo clever zur bis dahin verdienten 1:0-Führung ab. Danach kamen die SKSler besser ins Spiel und allein zweimal Böhner und Zmuk hätten die Gäste in Führung bringen müssen. Jedoch scheiterten sie im Eins-gegen-Eins am Torwart. Nach der Pause das gleiche Bild. Feuerbach nur noch durch Konter brandgefährlich, die SKS versuchte zu kombinieren und kam ebenso auch zu guten Einschussmöglichkeiten. So fiel der verdiente Ausgleich in der 55. Minute, Thiemann bediente über links Camara, der nur noch einschieben musste. In der 60. Minute verweigerte der Schiri einen klaren Strafstoß für die SKS, als Böhner von gleich zwei Feuerbachern umgenietet wurde. Im Gegenzug sah dann das Mittelfeld nur zu, und der Feuerbacher Principe löste sich im richtigen Moment und ließ Zinser keine Chance beim 2:1. Wiederum Zmuk, Böhner und der eingewechselte Fitim nutzten gute Chancen zum Ausgleich nicht. Feuerbach spielte nun auf Zeit und war konditionell ziemlich am Ende. Allerdings hatten sie noch zweimal durch Konter und Distanzschüsse die Chance das Ergebnis hoch zuschrauben, allerdings fanden sie an Schlussmann Zinser ihren Meister. Erst in der 87. Minute gelang wiederum Principe durch einen Konter mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 der Endstand. Die SKS-Youngsters standen nach einer ordentlichen Partie am Ende mit leeren Händen da. Es fehlt noch etwas die Abgeklärtheit fehlt, die Leistung macht aber Hoffnung.Stephan Hentschel