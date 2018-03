Spvgg Ost II - Al Q’uds 3:5 In einem abwechslungsreichen und torreichen Spiel gelang dem SKV Palästina Al Q’uds Stuttgart ein 5:3-Sieg bei der zweiten Mannschaft der Spvgg Ost. Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie spielstark sind und die Partie für sich entscheiden wollten. Ost hatte in der Anfangsviertelstunde die besseren Möglichkeiten, doch Al Q’uds-Keeper Tobi Scholl war auf dem Posten und verhinderte zwei Mal einen frühen Rückstand. Mit zwei schön herausgespielten Toren ging Al Q’uds nach einem Doppelschlag von Ziad Masoud zwischen der 30. und 32. Minute in Führung. Nach einem misslungenen Abstoß, des ansonsten starken Ergin